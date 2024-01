BBB 24: Equipe de Rodriguinho expõe ameaças de morte ao cantor e familiares

A equipe que administra as redes sociais de Rodriguinho enquanto ele está no BBB 24 (Globo) fez uma publicação hoje (17) expondo algumas das ameaças e ataques violentos que ele, sua equipe e sua família vêm sofrendo.

O que aconteceu:

A equipe do brother Rodriguinho usou as redes sociais do artista para repudiar as ameaças e ataques que ele vem recebendo.

A equipe do participante Rodriguinho vem a público externar sua indignação contra os ataques e ameaças, inclusive de morte, que o mesmo, sua equipe e familiares vem sofrendo nas redes sociais.

Na publicação, é possível ver reproduções de comentários que dizem: "Quero que o Rodriguinho morra", "Por que esse Rodriguinho não se mata" e "Rodriguinho jurado de morte".

A nota reforçava que a equipe repudia as falas do brother e acredita que ele "tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa", mas que isso não dá o direito a ninguém atacá-lo ou ameaçá-lo.

Ainda, eles alertaram que os ataques são crimes previstos no Código Penal Brasileiro passíveis de pena de multa e reclusão de 2 a 4 anos. "Medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas contra todos os ataques que o Rodriguinho, seus familiares e equipe de trabalho vem sofrendo dentro e fora da casa e não serão poupados esforços para combater atitudes covardes como essa, nem quaisquer outras ações de violência, sejam por palavras, ações ou crimes de ódio e torpeza que busquem ofuscar os seus mais de 20 anos de carreira. Lembramos por fim que se trata de um JOGO".

