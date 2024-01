BBB 24: Brother limpa câmera suja e é advertido pela produção

Luigi foi advertido pela produção do BBB 24 (Globo) hoje (17) enquanto limpava uma das câmeras do quarto Gnomo.

O que aconteceu:

Um vídeo de Luigi limpando uma das câmeras do BBB 24 com um pano tem circulado nas redes sociais. Nas imagens, Juninho é o único que acompanha o brother e ri, mas adverte: "Tu não pode fazer isso".

Luigi responde: "Pingou aqui. Pronto, tirei. Ficou mais limpinho".

Em seguida, os brothers recebem um aviso sonoro e por escrito da produção. Juninho lê: "Luigi, atenção"

o luigi limpando a câmera KKKKKKKKKKKKKKKK TÔ MORRENDO #BBB24 pic.twitter.com/Ub1VdAaoJK -- gabys 🌷 (@colorswiak) January 17, 2024

