Atriz pornô brasileira é criticada por look em parque de diversão em Paris

A atriz pornô brasileira Elisa Sanches foi criticada por usar look sexy durante visita a um parque de diversões em Paris, na França.

O que aconteceu

Elisa viajou para a Europa para comemorar o sucesso de seu conteúdo em plataformas adultas. A atriz, que alcançou o primeiro lugar na Privacy, elegeu um look ousado para se divertir na Disneyland Paris, mas foi criticada pelos seguidores.

Após compartilhar fotos no parque em seu perfil no Instagram, ela foi chamada de "vulgar", se defendeu e disse estar "tentando" não ficar "abalada". "Eu estava usando uma roupa confortável, mas os comentários sobre o look escolhido me deixaram muito mal. Disseram que mostrei demais os meus peitos. Estou tentando não me abalar".

Sanches vai aproveitar viagem pela Europa para gravar mais conteúdo adulto. Além da França, o ícone do entretenimento adulto também vai passar pela Bélgica, Amsterdã, Rússia, entre outros países, e revelou que vai gravar com outros perfis famosos do mundo do pornô para aumentar a audiência de seus vídeos.

"Temos que ser criativos o tempo todo e apostar nos vídeos curtos. É essencial estar aberto a tentar coisas novas e se adaptar às mudanças na plataforma", falou.