Ator revela que Brad Pitt passava 'dias sem tomar banho': 'Era nojento'

Jason Priestley, 54, revelou que no começo da carreira dividiu aluguel com Brad Pitt, 60, e eles competiam para ver quem passava mais dias sem tomar banho, mas Pitt "sempre ganhava".

O que aconteceu

Priestley explicou que ele, Brad e outro homem dividiram apartamento "por um curto período de tempo, em uma parte péssima de Los Angeles". Ao avaliar o comportamento do ex de Angelina Jolie, o ator ponderou que ele "era ok", enquanto o terceiro colega de aluguel "era um desastre". As declarações foram em entrevista ao programa Live with Kelly and Mark.

Disputa para saber quem passava mais dias sem banho. "A gente fazia uma competição interna para ver quem conseguia ficar mais tempo sem tomar banho. Eu penso agora e vejo como era nojento. O que a gente estava pensando?", falou.

Questionado sobre "quem ficava mais tempo" sem banho, Jason foi enfático: "Brad! Sempre Brad. Mas acho que ele não faz mais isso".

Jason Priestley fez sucesso na TV dos Estados Unidos na década de 1990 como um dos protagonistas de "Barrados no Baile". Naquele mesmo período, Brad Pitt se destacou como um dos grandes nomes de Hollywood.