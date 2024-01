Astrid Fontenelle renova votos de casamento com ceriômia intimista na praia

Astrid Fontenelle, 62, renovou os votos de casamento ao celebrar bodas de marfim com o marido Fausto Franco.

O que aconteceu

A apresentadora comemorou o aniversário de casamento e fez uma cerimônia intimista para marcar a data. "Um pouco antes da virada do ano, numa roda de amigos, falei que gostaria de comemorar nossos 14 anos de casados com uma renovação de votos. E assim foi", explicou ela, em publicação no Instagram.

"14 anos de casados em festa de renovação de votos. Tempo de reafirmar o amor, a amizade. Tudo feito por nós e nossos amigos sob as bênçãos de Nossa Senhora, dos amigos e do mar!".

Ela ainda se derreteu pelo marido: "Fausto Franco, aquele que gosta de festa de arromba enquanto eu prefiro as pequenas rodas de amigos ao som de bossa nova. Fausto é meu mar tranquilo e eu sou seu fogo. E nas diferenças e nas curvas perigosas decidimos hoje seguir".

O evento aconteceu em Morro de São Paulo, na Bahia, e teve decoração com elementos da natureza. O casal se vestiu de branco e trocou alianças de coco. Eles ainda fizeram um pequeno altar com uma réplica de Nossa Senhora e realizaram alguns rituais populares na Umbanda, soprando pó de pemba e queimando breu branco para "abrir caminhos".

Gabriel, filho de 15 anos do casal, foi quem levou Astrid ao altar.