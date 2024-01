Após se casar com Iraê, Vinícius faz descoberta em 'Terra e Paixão'

Nos últimos capítulos da novela "Terra e Paixão" (Globo), Vinícius tem um final feliz com Iraê (Suyane Moreira) e faz uma descoberta importante sobre as terras de Aline (Barbara Reis).

Em cenas do capítulo de quarta (17), o casal se casa em uma pequena cerimônia na aldeia. A união acontece durante uma passagem de tempo na trama. Jurecê (Daniel Munduruku) é o responsável por dar a benção aos noivos.

Depois do casamento, o geólogo volta a estudar as terras da protagonista. Com isso, ele faz uma descoberta que vai contra o que todos acreditavam, principalmente Antônio La Selva (Tony Ramos).

Vinícius revela que as terras de Aline não têm um número tão grande de diamantes. O ex-amante de Irene (Gloria Pires) sugere que a moça não perca mais tempo com esse assunto.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.