Após eliminação, Quarto Gnomo se une e define próximos alvos no BBB 24

Após a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24 (Globo), o Quarto Gnomo se uniu para definir quem serão os próximos alvos deles no programa.

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

O que aconteceu?

Se uniram no quarto MC Bin Laden, Lucas Henrique, Giovanna Pitel, Fernanda, Vinicius, Juninho e Luigi. Durante o papo, eles tentaram se acertar sobre em quem vão votar. Pitel reforçou que é importante que alguém do grupo consiga vencer a próxima Prova do Líder.

MC Bin Laden e Lucas tentaram convencer os aliados de que Nizam deve ser eliminado caso vá para a berlinda. "Ele é o vilão da história", opinou o funkeiro. Fernanda não concordou com ele, e apontou o nome de Alane.

Juninho concordou com o voto na Alane. Segundo o brother, ela deve ser eliminada caso vá para o Paredão. Depois de conversar com os aliados, Bin Laden acabou concordando.

Veja como eles dividiram os votos:

Bin Laden, Lucas, Fernanda, Vinicius e Luigi vão votar em Alane.

Giovanna Pitel e Juninho vão votar no Marcus.