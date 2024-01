Após descoberta, Marino parte para ação em "Terra e Paixão".

No capítulo de quarta (17), da novela "Terra e Paixão" (Globo), Marino fica sabendo por Jurecê que Vinícius está com Irene. Silvério sente medo ao ser ameaçado por Antônio, e acaba pedindo ao Barão para armar a fuga do cliente.

Vinícius aproveita a ausência de Irene e consegue avisar para Marino onde ele e Danielzinho estão. Anely decide romper com Natercinho e ficar com Luigi.

Marino surpreende Irene na saída do hotel, e lhe dá voz de prisão. Irene se nega a entregar Danielzinho. Caio visita Antônio na cadeia e confronta o pai.

Passam-se alguns meses. Silvério avisa a Antônio que está tudo organizado para a sua fuga. Cristian conversa com Lucinda, ainda em coma, no dia do seu aniversário.