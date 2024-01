Fontenelle acusa Virginia de plágio em perfume: 'Advogado vai averiguar'

Antonia Fontenelle, 50, acusou a influenciadora Virginia Fonseca, 24, de plágio.

O que aconteceu

Virginia lançou em julho do ano passado o perfume Liberté, com o mesmo nome da fragrância lançada por Fontenelle em 2022. A apresentadora questionou a influenciadora: "Querida Virginia, você registrou seu perfume com esse nome? Há 2 anos eu lancei meu perfume Liberté exatamente nesse mesmo cenário. Vou pedir para o meu advogado averiguar isso", escreveu nos Stories do Instagram.

Fontenelle ressaltou ter marca registrada. "Vamos ter que pôr os nossos advogados para conversar, Virginia", disse, marcando a influenciadora.

