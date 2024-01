'Ai, que loucura': Luana Piovani registra encontro com Narcisa

Um encontro inusitado divertiu as redes sociais nesta terça, 16. Luana Piovani registrou, em seu Instagram, o encontro que teve com Narcisa Tamborindeguy em voo saindo de Portugual para o Brasil. A atriz confidenciou que foi "pega de surpresa" pela amiga.

"Olha com quem que eu voltei de Portugal", disse Luana. Interrompendo a amiga, Narcisa anuncia: "Com a minha estrela, Luana Piovani, que eu conheço a vida toda. Eu amo essa mulher!"

Luana, então, conta como se deu o encontro: "Acordei e fui toda desconcertada para o banheiro e ela grita: ‘Luana Piovani, bom dia, maravilhosa’". A própria Narcisa entrega a amiga: "Dormiu a noite inteira!".

Luana mora em Portugal, mas está passando uma temporada no Rio de Janeiro. Em seu Instagram, postou fotos na praia - "tomei um mate do galão e foi muito bom" - e aproveitou para comentar as últimas polêmicas do Big Brother Brasil. Vale lembrar que Luana é ex de Dado Dolabella, que atualmente está com Wanessa Camargo, confinada na casa.