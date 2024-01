Yasmin se assusta e acorda Davi por motivo inusitado: 'Desculpa'

Yasmin Brunet se assustou com o ronco de Davi e acordou o brother no BBB 24 (Globo). Os integrantes do quarto caíram na gargalhada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Assustada com o ronco, a modelo pediu para o aliado virar na cama. "Davi, só para você virar de lado, é que você está roncando muito", pediu a sister.

Após o brother ficar desnorteado, Yasmin repetiu o pedido. "É porque está de barriga para cima. Desculpa! Vira de ladinho", acrescentou rindo.

Com isso, o aliado seguiu o conselho da aliada e mudou a posição na cama, para roncar menos.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Thalyta, quem é o favorito para vencer? Resultado parcial Total de 4791 votos 19,20% Alane 7,83% Beatriz 1,17% Deniziane 20,50% Davi 0,17% Fernanda 0,98% Giovanna Pitel 0,17% Giovanna 1,75% Isabelle 3,97% Juninho 0,50% Leidy Elen 1,46% Lucas Pizane 0,44% Lucas Luigi 0,21% Lucas Henrique 1,25% Marcus Vinicius 4,03% Matteus 2,92% Michel 0,19% MC Bin Laden 0,08% Nizam 0,67% Raquele 0,15% Rodriguinho 0,73% Vanessa Lopes 1,17% Vinicius Rodrigues 10,00% Wanessa Camargo 20,48% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4791 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash