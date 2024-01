Lucas Henrique vence prova e é o terceiro Líder do BBB 24

Lucas Henrique venceu a terceira Prova do Líder do BBB 24 (Globo), realizada ao vivo no programa de domingo (14), após a eliminação de Thalyta.

Como foi a prova

A prova para decidir o terceiro líder do BBB 24 foi de conhecimentos gerais, dividida em três etapas. Na primeira etapa, os participantes se dividiram em dois grupos A e B, com 12 membros cada. O grupo A passou para a fase dois.

Na segunda etapa, o grupo vitorioso na anterior foi dividido em dois, de seis pessoas cada, para responder pergunta na área de saúde. Posteriormente, os seis ganhadores responderam pergunta de direito para decidir os três finalistas.

Na terceira e última etapa, Wanessa Camargo, Michel e Lucas Henrique disputaram a liderança, mas Lucas levou a melhor e se tornou o novo líder do reality.

Após a prova, o líder Lucas escolheu seu grupo VIP para os próximos dias na casa: Leidy Elin, MC Bin Laden, Vinicius, Luigi, Raquele, Michel, Giovanna, Marcus e Matteus

