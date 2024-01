Sósia de Beyoncé? Quem é Julia Rodrigues, apontada como affair de Gabigol

Gabigol deixou um comentário na foto de Julia Rodrigues, reforçando os rumores de que os dois vivem um affair.

Quem é Julia Rodrigues?

A modelo de 24 anos é amiga de celebridades como Maisa, Isis Valverde e Nah Cardoso. Segundo o jornal O Globo, Julia estrearia como atriz no elenco de "Malhação" em 2020, mas a temporada foi cancelada devido à pandemia.

No ano passado, Julia chamou atenção com seu look para a festa de aniversário do jogador: ela escolheu um vestido de cetim branco, com frente única e um decote profundo. Nos comentários da foto em que Julia mostrou seu look para a festa, Maisa se impressionou: "Gente, o que é isso? Amiga, você é bizarra".

Comentários na foto de Julia Rodrigues Imagem: Reprodução/Instagram

Julia chama atenção por sua semelhança com Beyoncé. "É aqui a Renaissance tour?", brincou um seguidor na postagem. Outra afirmou: "Cara, tenho certeza que um dia a Bey vai entrar no seu perfil e vai pensar 'ué, sou eu?'"

Além de sósia, ela também é fã da cantora. Julia viu a nova turnê de Beyoncé em junho e também foi ao Coachella quando a cantora se apresentou. No Instagram, se empolga quando compra roupas da marca Ivy Park, assinada por Beyoncé.

Em 2022, Julia foi ao Qatar com a seleção brasileira. Na época, havia rumores de que ela estava envolvida com Vini Jr. Ela assistia aos jogos do Real Madrid na Espanha e estava presente na final da Liga dos Campeões — Julia compartilhou uma série de fotos e vídeos com o jogador na ocasião.