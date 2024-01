Sister e emparedados são eleitos favoritos para vencer o BBB 24

Após a eliminação de Thalyta no segundo Paredão do BBB 24 (Globo), a parcial da enquete do UOL apontou quem são os favoritos a vencer o prêmio milionário.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Por volta das 7h, Alane foi apontada como a favorita a vencer a edição, com 21,86% dos votos.

Em seguida, Davi e Beatriz — que estão no terceiro Paredão — foram os mais votados, com 19,86% e 17,13% dos votos, respectivamente.

Segundo a parcial da enquete do UOL, outros favoritos à vitória do prêmio milionário são Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Michel, que acumularam 13,43%, 12,29% e 6,89% dos votos.

Já outros brothers nem receberam torcida para ganhar a temporada. Foram eles Nizam, Lucas Henrique e Giovanna Pitel.