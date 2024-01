Em discurso breve, Tadeu elimina Thalyta no 2º Paredão; veja na integra

Thalyta foi a segunda eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 22,71% dos votos na disputa contra Davi e Juninho, que receberam 52,15% e 25,14%, respectivamente.

No total, o Paredão recebeu 7.892.278 votos votos.

Confira discurso na íntegra

Bora resolver logo nosso segundo paredão, o paredão do puxadinho. Vinte e cinco pessoas na casa e o paredão inteiro acabou sendo formado por integrantes daquele grupo que precisou vencer uma etapa a mais para entrar no BBB.

Segunda-feira, os 8 viveram uma felicidade incomparável na vida deles. Domingo, já tem um dos 8 indo embora. Se Davi e Thalyta vencem a disputa e ficam, é a celebração do dia 24 de agosto. Os dois nasceram no mesmo dia. Olha que coisa. Pelo menos um aniversário junto eles vão combinar se tiverem esse tempo a mais.

Se Davi e Juninho ficam, é a celebração dos profissionais do asfalto. Um motoboy, outro motorista de aplicativo. Duas das profissões mais populares do Brasil. Devem ter muita ideia para trocar se tiverem esse tempo a mais. Se Juninho e Thalyta ficam, o que une os dois é um desentendimento. Teria um tempo de sobra para desenvolver essa rivalidade, mas isso não vai acontecer.

Porque hoje quem deixa o BBB 24 é você, Thalyta.

