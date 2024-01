Paolla Oliveira diz como reagia a foto 'horrível': 'Tinha ataque cardíaco'

Paolla Oliveira, 41, em entrevista ao Fantástico (Globo):

Críticas à aparência maltratavam: "Já me maltratou muito, não queria ver. Eu tinha ataque cardíaco, suava de nervoso de ver uma foto horrível, de ver um braço coisado que não era o que tinha que ser. Então, assim, é uma coisa horrorosa. Eu não acordei um dia e falei assim: 'A minha pauta da vida vai ser corpo', do nada. Eu fui provocada, estou sendo provocada há anos. Assim, eu imagino que várias mulheres que estão assistindo agora vão sentir também essa provocação. É o tempo inteiro, só que a gente se cala. O estar mais confortável me faz ter mais vontade de falar, de querer subverter os lugares que eu mesma já ocupei, sabe?"

Comentários negativos sobre aparência feitos por outras mulheres: "Ela está passando talvez a mesma coisa que você já passou. Por mais que você não enxergue, se você olhar direitinho, está todo mundo ali muito pertinho, sendo julgada, sendo apontada, sendo objetificada, sendo diminuída".

Fiz uma foto esses dias. Quando fui aprovar, estava o braço pela metade. Falei: 'Devolve meu braço, devolve meus contornos' Paolla Oliveira

Atriz mencionou liberdade: "Eu acho que tudo o que a gente está falando aqui é sobre liberdade, sabia? Liberdade de ter o corpo que eu quiser, de sair do jeito que eu quiser. Se eu puder estar no carnaval, mas sem ter tanta preocupação, eu vou estar mais feliz".