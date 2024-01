Marcus Vinicius despista voto em sister no BBB 24: 'É planta'

Marcus Vinicius apontou que Leidy Elin não deve estar na mira de ninguém da casa do BBB 24 (Globo) por ser "planta".

O que aconteceu

A dupla estava conversando sobre quem corria mais risco no terceiro Paredão, quando a sister interrompeu: "Minha orelha está queimando, tem alguém falando muito mal de mim".

O brother rebateu que isso não deveria estar acontecendo por ser "planta" no jogo. "Tu é planta. Eu acho que você não é alvo de ninguém. Simples. Te deram um [emoji de] alvo ali no jogo, mas não seria prioridade de voto de ninguém", indicou.

Na sequência, Leidy Elin afirmou ter cogitado votar em Raquele e ficar triste ao saber que não era sua opção de voto. Também destacou seu incômodo com a combinação de votos: "Não quero ficar nessa de todo Paredão ficar combinando voto. Hoje, foi por necessidade".

