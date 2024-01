Giovanna, do BBB 24, representou o Cruzeiro no concurso Gata do Mineiro

Giovanna, do BBB 24, já representou o Cruzeiro no concurso "Gata do Mineiro" em 2018.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Giovanna Lima fez um ensaio de fotos utilizando biquíni e a camisa do time do Cruzeiro. Na ocasião, a sister publicou em suas redes sociais o vídeo de sua participação.

A sister foi até a semifinal pela votação dos torcedores. Ela não venceu a disputa, mas participou de jogos e eventos como "Gata do Cruzeiro".

Torcedora desde criança, Giovanna tem fotos usando a camisa do time de quando ainda era pequena. "Um antes e depois e tbt juntos pra vocês rirem um tiquin. Quando eu falo que é paixão de criança, ninguém acredita", diz a legenda.

Em outras imagens, ela aparece ao lado do jogador Arrascaeta. Na ocasião, Giovanna participou da entregada de um prêmio ao jogador pela sua atuação na Copa do Brasil, quando ele ainda jogava pelo clube.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Beatriz, Davi ou Pizane? Resultado parcial Total de 379398 votos 32,26% Beatriz 35,83% Davi 31,91% Lucas Pizane Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 379398 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash