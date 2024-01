Gil do Vigor repercute fala homofóbica de Davi após votação do BBB 24

Davi foi indicado pela segunda vez ao Paredão do BBB 24. Após a votação, Davi foi confrontar Nizam sobre a votação, e teve uma fala homofóbica, e Gil do Vigor se pronunciou sobre o assunto no Twitter.

O que aconteceu

Davi não gostou de receber o voto de Nizam, e disparou ofensas ao brother.

"Eu sou homem, não sou v*ado", disse Davi ao afirmar que Nizam era falso.

Gil do Vigor falou sobre o assunto no Twitter. "As pessoas não merecem inchamento virtual mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto", disse o ex-BBB.

Na casa, Nizam também repercutiu a fala: "Foi muito infeliz", afirmou o brother.

