'A gente também dá umazinha': famosos detalham a vida sexual após os 60

O sexo na terceira idade é visto como um tabu para algumas pessoas. Afinal, existe uma pressão pela estética e vigor físico para impressionar o parceiro na intimidade.

Entretanto, o assunto no universo dos famosos é mais comum do que você imagina. Aliás, as celebridades deixam claro que "não estão mortos" e curtem seus parceiros sem medo de serem felizes.

"Não estou morta"

Monique Evans, 67, levantou a pauta de sexo após os 60 na última semana ao contar detalhes da intimidade com a noiva, Cacá Werneck, 39.

Em conversa com seguidores, ela contou sobre sexo ao ser questionada se ainda sente vontade de transar. "Claro, não estou morta. Você acha que Cacá ia se casar com alguém que não transa?".

Monique Evans e a noiva, Cacá Werneck Imagem: Reprodução/Instagram

"Ótimo sexo"

Quem também decidiu falar da vida sexual foi a atriz Lisa Rinna, 60. Casada com o ator Harry Hamlin, 72, ela disse estar satisfeita com a rotina entre quatro paredes. "Nós realmente fazemos um ótimo sexo juntos e sempre fizemos", declarou ela, em entrevista à revista Cosmopolitan.

Embora elogie o sexo entre os dois, ela destacou que não espera que seja igual quando o casal era mais jovem. "Talvez isso não aconteça com tanta frequência, como acontecia quando tinha 20 e 30 anos, eu diria. E eu acho que isso é normal". De acordo com ela, a queda na periodicidade é uma "evolução natural da vida", completou.

Lisa Rinna e Harry Hamlin são casados desde 1997 Imagem: Reprodução/Instagram

"Não tomo trovão azul"

Ronnie Von é outra celebridade que não fica em cima do muro. Casado há 38 anos com Kika Von, ele diz que os dois são "adolescentes" quando o assunto é o prazer.

"Nós temos uma ligação de afetividade. Ela era a minha melhor amiga e dividimos a casa e a cama. Mantemos uma relação muito forte. De amor e de amizade. Nossa vida é rodeada de coisas boas. É claro que se você pegar a melhor amiga corre o risco de perder a sua melhor amiga. Mas no nosso caso foi diferente. Peguei, bem pegado e continuamos juntos. Somos dois adolescentes quando se trata de sexo e não tomo trovão azul (viagra). Antigamente era uma coisa cinematográfica. Agora a frequência diminuiu", contou ele à coluna Play, do jornal O Globo.

Ronnie e Kika Von são casados há 38 anos Imagem: Reprodução/Instagram

"Intensos e apaixonados"

Mesmo enfrentando alguns problemas de saúde, Stênio Garcia, 91, não abre mão da vida sexual com a atriz Mari Saade, 54.

À Veja, o ator confidenciou que ele e a companheira adoram "brincar com os desejos". "Eu e minha mulher (a atriz Mari Saade, 54) somos intensos e apaixonados. Brincamos com nossos desejos, realizamos fetiches e adoramos inventar personagens. Também leio muito sobre a filosofia oriental", pontuou.

Ele, no entanto, não se vê com cabeça para cogitar abrir o relacionamento. "Relação aberta até me dá curiosidade, mas não quero. Me sinto emocionalmente imaturo para isso", afirmou.

Mari Saade e Stênio Garcia curtem realizar fantasias na intimidade Imagem: Reprodução/Instagram

Sexo embala o trabalho?

Rod Stewart, 78, destacou que o segredo para manter a animação nos palcos após décadas de carreira é tomar "muito vinho" e fazer "muito sexo".

"Uma vez pensei em parar, mas mudei de ideia. Amo o que faço. Tem 10, 15 mil pessoas lá fora e eu faço todo mundo ir para a casa feliz, sorrindo, é o melhor trabalho do mundo", declarou ele, em entrevista ao Fantástico.

Rod Stewart aposta no sexo para ganhar fôlego no trabalho Imagem: Reprodução/Instagram

"A gente também dá umazinha"

Neuza Borges, 81, não deixou de curtir o sexo após atingir a terceira idade. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz deixou claro que bem ativa entre quatro paredes.

"Beijar na boca nunca fez mal a ninguém. As pessoas acham que velhos não fazem sexo, mas a gente também dá umazinha de vez em quando", disparou.

Neuza Borges diz que idosos também fazem sexo como os jovens Imagem: Reprodução

"Quando a mulher mais aproveita"

Conhecida por ser sem papas na língua, Gretchen, 63, diz que o sexo na terceira idade está melhor do que em outros tempos. A dançarina também fez questão de mostrar que está feliz no casamento com o músico Esdras de Souza.

"É o melhor (sexo) que existe. É quando a mulher mais aproveita por ter como dizer o que e como gosta. Não sente mais vergonha nem tem de dar satisfação para ninguém. Faço reposição hormonal e isso me deu vida e bem-estar. Hoje também existem os "brinquedinhos", aparelhos que são excelentes. As mulheres nem precisam mais ir para sites de relacionamento", disse ela, ao jornal O Globo.

Gretchen diz que o sexo é melhor na terceira idade Imagem: Reprodução/Instagram

"A gente ganha mais intimidade"

Regina Casé, 68, também está no time das celebridades que não abrem mão do sexo. Em entrevista à revista Joyce Pascowitch, a atriz afirmou que o sexo depois dos 60 anos ganha mais "tempero".

"Acho que, depois dos 60 anos, no sexo, a gente ganha muito mais intimidade com o parceiro. O que você perde na novidade, ganha na intimidade. Uma pessoa nova, a própria curiosidade te dá muito tesão, mas a intimidade também dá", garantiu.