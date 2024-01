Ex-BBB Gabi Martins vive affair com deputado federal de MG, diz jornal

Gabi Martins está vivendo um relacionamento com o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG). As informações são do jornal Extra.

O que aconteceu

Ex-BBB e deputado passaram o Réveillon juntos na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Em seguida, eles viajaram para Caraíva e Trancoso, na Bahia.

Martins e Pettersen foram vistos juntos durante a viagem pelo Nordeste e têm sido discretos em relação ao affair. Os dois se seguem nas redes sociais e trocam curtidas nas postagens um do outro.

Oficialmente, Gabi Martins diz estar solteira desde o fim do relacionamento com o gamer Lincoln Lau, em março de 2023. Recentemente, ao ser questionada por seguidores no Instagram, a famosa afirmou que seu coração está "tranquilo".

Gabi Martins vive em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Euclydes Pettersen divide entre Brasília, Belo Horizonte e Governador Valadares.