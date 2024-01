Os mais aguardados: conheça 15 hotéis de luxo que serão inaugurados em 2024

Das ilhas gregas aos safáris africanos, novos hotéis de luxo prometem oferecer conforto, estilo e experiências únicas aos hóspedes ao redor do globo em 2024.

Conheça 15 estabelecimentos que ainda nem abriram as portas, mas já se destacam entre as opções de hospedagem de alto padrão internacional mais aguardadas:

Hotel Casa Lucia

Casa Lucia Imagem: Divulgação

Onde? Buenos Aires, na Argentina

Buenos Aires, na Argentina Quando abre? Janeiro de 2024

Primeiro hotel da Único Hotels fora da Europa, o Casa Lucia está bem no coração da capital argentina, no histórico bairro da Recoleta.

Ele ocupa um edifício lendário que é referência da arquitetura argentina. São 142 suítes sofisticadas, além do Restaurante Cantina, que oferece sabores típicos dos vinhos e da gastronomia local, e do Le Club Bacan com sua exclusiva carta de drinques e um ambiente badalado e cosmopolita.

O hotel também conta com centro de bem-estar que inclui piscina de borda infinita, spa de luxo e academia.

Mais informações: www.hotelcasalucia.com/pt/ ou @casaluciabuenosaires

Grand Velas Boutique Los Cabos

Grand Velas Boutique Los Cabos Imagem: Divulgação

Onde? Los Cabos, no México

Los Cabos, no México Quando abre? Janeiro de 2024

Com vista para o mar da Baixa Califórnia Sul, essa propriedade exclusiva para adultos oferece 79 amplas suítes, diversas com terraços e piscinas privativas.

A arquitetura do hotel reflete a história do México nos detalhes, como é o caso do jardim de cactos e os restaurantes da casa, do casual ao elegante, atendem aos clientes no formato all-inclusive.

Por lá, também estão disponíveis degustações de tequila e mezcal, além de serviço de coquetelaria. Spa, academia, espaço de eventos ao ar livre, piscina de borda infinita e praia privativa são outros dos confortos do complexo.

Mais informações: www.preferredhotels.com ou @preferredhotels

Soneva Secret

Soneva Secret Imagem: Divulgação

Onde? Atol Haa Dhaalu, nas Maldivas

Atol Haa Dhaalu, nas Maldivas Quando abre? 10 de fevereiro de 2024

O secreto no nome não é exagero: o novo resort boutique da rede Soneva fica localizado no atol mais remoto das Maldivas, com o intuito de oferecer uma experiência intimista.

São apenas 14 vilas na praia e sobre a água, incluindo as Villas Crusoé, acessíveis apenas por lancha, e a Castaway, primeira vila flutuante do país.

O serviço será 100% personalizado e adaptado às necessidades de cada hóspede —por isso, cada vila contará com seu próprio chef que criará jornadas gastronômicas guiadas pelo paladar do viajante.

Mais informações: www.soneva.com ou @discoversoneva

Royal Mansour Casablanca

Royal Mansour Casablanca Imagem: Divulgação

Onde? Casablanca, no Marrocos

Casablanca, no Marrocos Quando abre? Primeiro semestre de 2024

Lendário marco Art Déco da paisagem da capital, o Royal Mansour Casablanca —que foi o primeiro hotel de luxo da cidade ao ser inaugurado em 1952— volta repaginado em 2024.

Toda a reforma durou cinco anos e o novo hotel de luxo tem altas expectativas a atender, já que é esperado que ele também ofereça o serviço conhecido como irretocável e a dedicação ao artesanato local vistas no seu "irmão", o Royal Mansour Marrakech.

Mais informações: www.royalmansour.com ou @royalmansour

Anantara Palais Hansen Vienna Hotel

Anantara Palais Hansen Vienna Hotel Imagem: Divulgação

Onde? Viena, na Áustria

Viena, na Áustria Quando abre? Março de 2024

Em Schottenring, no coração de Viena, o novo hotel ocupa um palácio construído em 1873 por Theophil Hansen, mestre do neoclassicismo reconhecido na Exposição Universal de Viena.

Serão 152 quartos e suítes no estilo, distribuídos por três andares.

A suíte presidencial terá 270 m² e será a maior da capital austríaca.

As opções gastronômicas e de lazer incluirão um restaurante com estrela Michelin, além de bar, piscina coberta, centro de fitness e spa.

Mais informações: www.anantara.com ou @anantara_hotels

The Surrey, a Corinthia Hotel

The Surrey, a Corinthia Hotel Imagem: Divulgação

Onde? Nova York, nos Estados Unidos

Nova York, nos Estados Unidos Quando? Entre março e junho de 2024

Inaugurado em 1926 como um hotel residencial, o Surrey original abrigou algumas das celebridades mais excêntricas de Nova York até que, em 2020, fechou às portas devido à pandemia de covid-19.

Em 2024, ele retorna com a promessa de restaurar o glamour e a sofisticação do endereço no Upper East Side de Manhattan, um edifício de 16 andares com 70 quartos de hóspedes, 30 suítes e 14 residências, inspirados no passado ilustre do hotel.

A rede Corinthia se associou ao Casa Tua, restaurante famoso de Miami Beach, para levar sua reconhecida culinária italiana para a cidade pela primeira vez.

Mais informações: www.corinthia.com ou @surreyhotelnyc

Mandarin Oriental Mayfair

Mandarin Oriental Mayfair Imagem: Divulgação

Onde? Londres, no Reino Unido

Londres, no Reino Unido Quando abre? Entre março e junho de 2024

Localizado na Hanover Square, a praça mais antiga de Mayfair, o hotel boutique terá 50 quartos com atmosfera contemporânea e vibrante.

Entre os grandes atrativos da nova marca da hotelaria britânica estão um spa com piscina coberta aquecida de 25 metros, sauna, piscinas de hidroterapia, sauna a vapor e academia.

O bar no seu terraço tem bela vista para a capital britânica. Os hóspedes ainda encontrarão um lounge, um restaurante de gastronomia contemporânea e outro dedicado à cozinha japonesa moderna, sob a direção do chef com estrela Michelin Akira Back.

Mais informações: www.mandarinoriental.com ou @mo_mayfair

Serengeti Explorer

Serengeti Explorer Imagem: Divulgação

Onde? Mwaumatondo, na Tanzânia

Mwaumatondo, na Tanzânia Quando abre? Maio de 2024

Os 68 quartos e seis suítes com varanda privativa desse safári de luxo no alto das colinas de Nyaboro prometem oferecer vistas deslumbrantes pelas icônicas planícies do Serenguéti.

Lá, será possível experimentar a culinária africana e suaíli no restaurante Boma, que servirá um jantar em meio ao verde com pratos exclusivos. Será possível ainda se aprofundar na cultura local na galeria de arte que destacará talentos da região.

Como esperado para este tipo de hotel, experiências na natureza serão centrais nas estadias, com passeios de safári guiados e observação astronômica em um deque com um expert.

Mais informações: explorer.elewanacollection.com ou @serengeti_explorer

One&Only Kéa Island

One&Only Kéa Island Imagem: Divulgação

Onde? Kéa, na Grécia

Kéa, na Grécia Quando abre? Entre março e junho de 2024

O novo hotel em um terreno de 65 hectares na Baía de Vroskopos, região noroeste da ilha de Kéa, terá 75 vilas isoladas com piscinas privativas, dispostas em formato de anfiteatro, para maximizar as vistas panorâmicas —aparentemente ininterruptas— do mar.

Toda a sua arquitetura faz referência ao estilo grego contemporâneo e homenageia a rica cultura, história e tradições locais.

Mais informações: www.oneandonlyresorts.com ou @ookeaisland

Maison Albar Le Victoria

Maison Albar - Le Victoria Imagem: Divulgação

Onde? Nice, na França

Nice, na França Quando abre? Entre março e junho de 2024

O novo Le Victoria ficará a poucos passos da cidade velha de Nice, com vista para as colinas e o Mar Mediterrâneo.

Seus 132 quartos contam com arquitetura inspirada em referências náuticas, que homenageia a Côte d'Azur, além de toques Art Céco, iluminação com cristais e acabamento em couro.

Seu charme não deverá ser puramente estético: o lançamento tem previstos um spa com piscina de mármore, jacuzzi trabalhada com mosaicos, hammam (o banho turco), sauna e ampla oferta de tratamentos.

Hóspedes ainda poderão tomar um drinque ou explorar novos sabores no restaurante panorâmico, mergulhar na piscina de seu terraço e ir às compras nas boutiques da galeria do hotel.

Mais informações: www.maison-albar-hotels.com ou @victoria_maisonalbar

Cheval Blanc Seychelles

Cheval Blanc Seychelles Imagem: Divulgação

Onde? Mahé, em Seychelles

Mahé, em Seychelles Quando abre? Entre setembro e dezembro de 2024

A marca de hotéis do conglomerado de luxo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) fará sua estreia no arquipélago este ano com um empreendimento na costa sudoeste da ilha de Mahé, mais especificamente na praia de Anse Intendance.

O complexo tem 52 vilas, cada uma com piscina privativa e vista para a praia, encosta ou mata e foi projetado pelo arquiteto Jean-Michel Gathy, como uma homenagem às tradições crioulas.

Artistas renomados assinam obras de arte para o local e cinco restaurantes atenderão aos hóspedes, entre eles um asiático à beira de um lago e duas marcas registradas da Cheval Blanc, o francês Le 1947 e o cosmopolita Le White.

Mais informações: www.chevalblanc.com ou @chevalblancseychellesmahe

Collegio Alla Querce Auberge Resorts Collection

Collegio Alla Querce Auberge Collection Imagem: Divulgação

Onde? Florença, na Itália

Florença, na Itália Quando abre? Data a definir, em 2024

Inspirado pelas obras do renascimento italiano, o Collegio Alla Querce ficará escondido no final de uma entrada ladeada de ciprestes ao norte do centro histórico empedrado de Florença, com portas de ferro forjado.

Os detalhes remetem ao seu passado, já que o local era um conjunto requintado de edifícios do século 16, que serviram como escola, capela e teatro e foram repaginadas. Seus jardins barrocos oferecerão vistas panorâmicas para o icônico Duomo e para os vinhedos de Chianti.

Com atmosfera de casa de campo refinada, o novo hotel promete aos hóspedes uma experiência tranquila e intimista em um centro urbano vibrante.

Mais informações: aubergeresorts.com ou @aubergeresorts

Rocco Forte House Milan

Rocco Forte House Milan Imagem: Divulgação

Onde? Milão, na Itália

Milão, na Itália Quando abre? Data a definir, em 2024

Estrategicamente localizado na esquina da Via Spiga, ponto badalado da moda e do luxo internacionais, o Rocco Forte House deverá recriar uma autêntica experiência milanesa de sofisticação na capital do design.

Composto por 11 apartamentos de um, dois ou três quartos, todos com decoração elegante e ambientes amplos —sala de estar, cozinha independente —, ele oferecerá serviços personalizados, ao gosto do freguês. Seu terraço será aberto apenas em 2025.

Mais informações: www.roccofortehotels.com ou @roccofortehotels

Nobu Hotel Toronto

Nobu Toronto Hotel Imagem: Divulgação

Onde? Toronto, no Canadá

Toronto, no Canadá Quando abre? Data a definir, em 2024

Badalada em Hollywood e em diversas grandes capitais globais, a marca de hotéis e restaurantes fundada pelo ator americano Robert De Niro e pelo chef japonês Nobu Matsuhisa estreará no Canadá este ano.

Ocupando 45 andares no coração do Distrito de Entretenimento de Toronto, com vista para o Lago Ontário, o Nobu Hotel Toronto terá 36 quartos e suítes que combinam o luxo moderno com a tradição japonesa minimalista.

Como já é marca da casa, o endereço também contará com um restaurante Nobu em dois níveis com bar e lounge, salas de jantar privativas, bar de sushi e terraço ao ar livre.

Mais informações: www.nobuhotels.com ou @nobutoronto

Jumeirah Marsa Al Arab

Jumeirah Marsa Al Arab Imagem: Divulgação

Onde? Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

Dubai, nos Emirados Árabes Unidos Quando abre? Data a definir, em 2024

A novidade da praia privativa mais exclusiva de Dubai é o Jumeirah Marsa Al Arab, um enorme complexo de hotel com 387 quartos e suítes, além de 82 residências de luxo, uma marina para iates, um spa de 3.500 m² e uma variedade de experiências gastronômicas.

Projetado pelo arquiteto Shaun Killa, que assinou o Museu do Futuro e a Ópera de Dubai, seu exterior é inspirado nos arredores naturais da propriedade.

O espaço oferecerá cinco piscinas em meio a paisagismo exuberante, 10 restaurantes e nove bares criados por arquitetos internacionalmente aclamados, além de prometer vistas deslumbrantes para o Mar Arábico.

Mais informações: www.jumeirah.com ou @jumeirahmarsaalarab