ENQUETE UOL BBB 24: Paredão mostra favoritismo de brother após polêmica

O terceiro Paredão do BBB 24 (Globo) deixou três pipocas disputando a permanência na casa. Segundo parcial da Enquete UOL, Lucas Pizane será o eliminado da próxima terça-feira.

Neste paredão, os telespectadores devem votar em quem fica no programa.

O que diz a enquete

A parcial da enquete aponta Davi como o favorito a permanecer no reality, com 35,17% dos votos para ficar.

Beatriz não fica muito atrás e se mostra grande candidata na disputa, com 34,29% dos votos.

Beatriz e Davi têm disputa acirrada de acordo com a enquete, com diferença de apenas 0, 88%. Os dois protagonizaram discussões após a formação deste Paredão.

A enquete mostra Lucas como o lanterna da votação, com 30,54 % dos votos.