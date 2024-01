'Gravamos 9 finais': Eliane Giardini revela bastidores de 'Terra e Paixão'

O desfecho sobre o assassinato de Agatha em "Terra e Paixão" é o principal mistério da reta final da novela da Globo. Em papo com Splash, a atriz Eliane Giardini, 71, revela que existem nove possibilidades gravadas.

Após ser dada como morta por anos, Agatha reapareceu e movimentou a trama de Walcyr Carrasco, até ser assassinada. Segundo perícia, ela foi envenenada, depois quebrou o pescoço ao ser empurrada escada abaixo e, por fim, levou três tiros. Diversos personagens ficaram na mira da polícia.

Eliane terminou de gravar as suas cenas há pouco mais de uma semana e não sabe qual desfecho será escolhido pelo autor para ir ao ar na sexta-feira (19). A maioria das cenas do último capítulo é secreta e só os atores envolvidos recebem o que o autor escreveu.

Quando encontra os telespectadores na rua, Eliane escuta apenas uma pergunta: "quem matou Agatha?" — o que é ótimo, acredita ela. "É bom que seja assim. É um dos grandes ganchos do final da novela... A gente também fica assim [para os colegas]: 'o que tem na sua cena?' A gente fica doido para saber."

O mistério tem ajudado a impulsionar a audiência da trama. Na última semana, a novela da Globo igualou os recordes — 34 pontos no Rio e 31, em São Paulo — em dois dias seguidos. A emissora não anotava esses números desde "Pantanal".

Nem eu sei [o final]. Vou dizer sinceramente para você: nós gravamos nove finais. Até li, outro dia no Twitter, alguém falando 'haja coluna para Agatha ficar naquela posição da escada tantas vezes'. Porque é uma trinca. Tem a história do envenenamento, a do empurrão e a do tiro. Nós gravamos várias possibilidades e não está escolhido, pelo menos, ninguém me falou.

Eliane Giardini

Sucesso de público

O segredo sobre a morte da Agatha não é o primeiro que ela precisa guardar a sete chaves, pois a entrada da personagem, dada como morta, na metade da trama também foi uma surpresa. "Não podia comentar com ninguém e em nenhuma entrevista. Se eu falasse 'vou entrar na novela 'Terra e Paixão'', todo mundo saberia que a Agatha estaria viva. Eu era o spoiler"

"Terra e Paixão" foi a primeira novela em que a atriz apareceu já com a trama em desenvolvimento, o que ela considera ter sido um desafio. A personagem foi acolhida pelo telespectador e se tornou uma das mais faladas da produção. "A gente sempre deseja ser bem recebido, mas a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer."

A personagem estava sendo muito falada desde o primeiro capítulo e continua existindo mesmo após eu ter saído da novela. É uma personagem especial e bem construída. Antes, a Agatha era aquela primeira mulher que morreu, justamente por não estar ali não há mais a possibilidade de ela cometer erros, ficava só a imagem daquela maravilhosa e insubstituível como a mítica Rebeca.

Eliane Giardini

Vilania

A boa imagem de Agatha desmoronou e ela demonstrou ser uma grande vilã. Em vez de buscar o amor dos filhos, correu atrás de vingança. Eliane torcia para que Agatha se redimisse, mas não foi isso o que aconteceu.

Ela garante que fazer uma vilã é sempre muito divertido. "Porque ela tem uma liberdade absoluta de conduta, comportamento, de sentimentos, de fala. Ela não é real, né? Eu li, inclusive, uma entrevista do cientista de dados Rodolfo Viana que diz que 'a ficção permite que os outros sejam os monstros que nós somos'. Tem um efeito até terapêutico o vilão. Por isso que ele é tão amado, né?"

O vilão é a figura que se destaca justamente porque dá muito trabalho você ser civilizado, uma pessoa educada, né? Isso exige controle do egoísmo e do ego, para que você pense no outro, que você dê lugar para o outro, que você divida tudo com outro. É difícil. O ser humano é um ser essencialmente egoísta. Quando você não tem essa educação e comportamento, você é um bandido, assassino ou corrupto, como a gente tem muitos por aí. A vida exige civilidade e a ficção te leva para esse lugar [da vilania].

Caio (Cauã Reymond), Antônio (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini) em "Terra e Paixão" Imagem: Reproduçao/TV Globo

Balanço de 2023

Elogiada na pele de Agatha, ela olha para 2023 com gratidão. Além de retomar a parceria com Walcyr Carrasco, com quem já fez outras três novelas, gravou uma temporada da série "Encantado's" e voltou ao teatro com a peça "Intimidade Indecente", ao lado de Marcus Caruso. A obra, aliás, reestreia no Rio de Janeiro, a partir do dia 20, no Teatro Riachuelo.