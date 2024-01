Crítico do corpo de Yasmin, Rodriguinho recorreu à lipo antes do BBB 24

No BBB 24 (Globo), Rodriguinho criticou o corpo e a aparência de Yasmin Brunet. No entanto, antes de entrar no reality, o cantor procurou ajuda médica para emagrecer e realizou até uma lipoaspiração.

O que aconteceu

O cantor decidiu passar por uma lipoaspiração por ter dificuldades em emagrecer. "Fazia academia e natação e não conseguia perder peso", contou em entrevista a O Fuxico. Como sinalizou o Extra, em 2009, ele pesava 92 kg e almejava perder 10 kg.

Rodriguinho teve outros desafios ao descobrir sua diabetes em 2014. "Bebia uns oito litros de água por dia. Ia muito ao banheiro, ficava com sono e comecei a emagrecer mesmo comendo muita besteira. Conversei com minha mãe e com minha mulher e elas falaram para eu fazer um teste de diabetes. Comprei o teste e vi que estava com 512, quando o normal é de 80 a 110. E com 600, você fica em coma", revelou ao Esquenta! (Globo), encerrado em 2017.

Dois anos depois, sofreu com o "efeito sanfona" do corpo. "Engordei 20 kg [quando comparado ao início de Os Travessos]. Há dois meses, achei que estava tudo em ordem e desregulei tudo... comi muito doce e tive que arcar com os prejuízos", afirmou no Encontro, então apresentado por Fátima Bernardes.

Apesar de lutar contra a balança fora do BBB 24, teceu críticas ao corpo de Yasmin Brunet. No programa, o famoso disse que a modelo "já foi melhor" e "largou a mão da aparência agora que está mais velha", também fazendo piada com sua compulsão alimentar.

