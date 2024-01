BBB 24: Beatriz, Lucas Pizane e Davi estão no 3º Paredão

Após eliminação de Thalyta no BBB 24 (Globo), mais uma Prova do Líder foi realizada e Lucas Henrique o coroado da noite. A partir daí, outro Paredão foi formado, agora entre Beatriz, Lucas Pizane e Davi. O menos votado será eliminado na terça (16). Quem você quer que fique?

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Beatriz, Davi ou Pizane? Resultado parcial Total de 390340 votos 32,83% Beatriz 35,71% Davi 31,46% Lucas Pizane Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 390340 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Indicação do Líder

Lucas Henrique, o novo Líder indicou Beatriz para a berlinda.

Essa semana tiveram muitas emoções, de algumas pessoas consegui ficar próximo, algumas pessoas consegui fazer isso mais outras menos. Seguindo esse critério, indico a Beatriz ao Paredão. Lucas

BBB 24: Beatriz é indicada ao Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Votação da casa

No primeiro momento, os confinados sorteados pelo Líder tiveram que vetar outros participantes de votar.

Giovanna vetou Nizam;

Beatriz vetou Rodriguinho;

Deniziane vetou Juninho;

Yasmin Brunet vetou Luigi;

Vinicius Vetou Raquelle;

Davi vetou Matteus.

Depois, os confinados restante foram ao confessionário votar:

Vanessa Lopes votou em Alane;

Vinicius votou em Michel;

Deniziane votou em Raquele;

Beatriz votou em Lucas Pizane;

Davi votou em Nizam;

Fernanda votou em Alane;

Marcus votou em Pizane;

Giovanna votou em Juninho;

Michel votou em Nizam;

Isabelle votou em Nizam;

Lucas Pizane votou em Alane;

Giovanna Pitel votou em Alane;

MC Bin Laden votou em Raquele;

Yasmin Brunet votou em Marcus;

Wanessa Camargo votou em Davi;

Leidy Elin votou no Pizane;

Alane votou em Pizane.

Alane e Pizane empataram em número de votos. Com isso, Lucas Henrique precisou desempatar e salvou Alane.

Terceiro indicado

Os brothers vetados de votar tiveram que escolher a terceira pessoa da berlinda. No confessionário, eles escolheram o Davi.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Beatriz, Davi ou Pizane? Resultado parcial Total de 390340 votos 32,83% Beatriz 35,71% Davi 31,46% Lucas Pizane Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 390340 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash