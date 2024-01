Carnaval do Rio está entre experiências de viagem mais desejadas de 2024

Você planeja suas viagens de acordo com algum evento especial? Muitos turistas escolhem os destinos e as datas para viver experiências específicas e em 2024 algumas delas se destacam nas buscas pela internet.

Segundo ranking da empresa de viagens de luxo Kuoni, há opções certeiras para todo tipo de viajante. O 'Manhattanhenge', fenômeno astronômico onde o sol se põe exatamente sobre as ruas que cruzam Manhattan de leste a oeste, é experiência de viagem mais buscada do mundo, segundo ranking. Animou? Ele acontece no nascer do sol dos dias 5 a 8 de maio e no por do sol de 28 de maio a 13 de junho, em Nova York.

Sua carne é de carnaval? Saiba que tanto o espetáculo do Rio de Janeiro, como o de Veneza também aparecem na lista. A festa da cidade italiana é a segunda experiência mais buscada e acontece de 3 a 24 de fevereiro. A carioca vem logo depois e acontece de 9 a 14 de fevereiro.

Ainda na América Latina, a quarta experiência mais buscada é o Día de los Muertos no México, no dia 1º de novembro.

Caveiras: uma das imagens mais tradicionais do Dia de los Muertos no México Imagem: Getty Images

Em quinto lugar, surge a Feira das Flores de Chelsea, em Londres, que acontece de 21 a 25 de maio. Em sexto, a Ogon Shukan, semana da primavera japonesa com festivais de comida e exposições, de 29 de abril a 5 de maio.

Em sétimo, o Albuquerque International Balloon Fiesta, o maior evento de balões do mundo, de 5 a 13 de outubro. Em seguida, a aurora boreal na Lapônia (de 21 de setembro a 21 de março), a Oktoberfest de Munique (Alemanha), de 21 de setembro a 6 de outubro, e, finalmente o Festival Obon, no Japão, de 13 a 15 de agosto.

Favoritos dos brasileiros

O ranking também revela as dez experiências mais buscadas pelos viajantes brasileiros.

1. Día de Los Muertos, no México

2 Carnaval de Veneza, na Itália

3 Oktoberfest, em Munique (Alemanha)

4 Mardi Gras, em Nova Orleãs (EUA)

5 Manhattanhenge, em Nova York (EUA)

6 Semana Santa Barcelona, na Espanha

7 Bun Festival, em Hong Kong

8 Boryeong Mud Festival, na Coreia do Sul

9 King's Day, em Amsterdã (Holanda)

10 Golden Week, no Japão



A lista completa pode ser acessada no seguinte site: https://www.kuoni.co.uk/inspiration/the-worlds-most-popular-must-see-travel-experiences/

O ranking

A metodologia do ranking levanta as buscas recorrentes a 50 experiências que acontecem de uma a duas vezes por ano. O país de origem da experiência é excluído do número geral. Em 2024, foram analisadas buscas do Google em 210 países.