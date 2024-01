Brothers enfrentam disputa acirrada para continuar no BBB 24

No terceiro Paredão do BBB 24 (Globo), os participantes travam uma disputa acirrada para seguir na competição. Veja o que indica a parcial da enquete do UOL.

Neste Paredão, os telespectadores devem votar em quem fica no programa.

O que diz a enquete

Às 8h, a parcial da enquete continuou apontando Davi como o favorito a se livrar do Paredão e continuar no jogo. Ao todo, somou 35,35% dos votos.

Beatriz, por sua vez, compete com o participante para seguir no game, com 34,36% dos votos.

Já Lucas Pizane é indicado como o possível eliminado do terceiro Paredão, segundo a parcial do UOL. O brother, que é próximo de Rodriguinho e Nizam, recebeu 30,29% dos votos para ficar na casa.