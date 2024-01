Beatriz, Pizane e Davi disputam o terceiro paredão do 'BBB 24'; veja como foi a formação

Mais um paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado na noite deste domingo, 14, logo após o resultado do paredão, que eliminou Thalyta, e da terceira prova do líder que teve como vencedor Lucas Henrique. Os escolhidos da vez para disputar a berlinda foram Beatriz, Lucas Pizane e Davi.

O líder da semana, Lucas Henrique, começou a votação e indicou Beatriz sob a justificativa de ter pouca proximidade com a Sister.

A formação seguiu com vetos. Seis participantes foram sorteados para vetar outros seis brothers de votarem no confessionário. Giovanna foi sorteada e vetou Nizam; Beatriz foi sorteada e vetou Rodriguinho; Deniziane foi sorteada e vetou Juninho; Yasmin foi sorteada e vetou Luigi; Vinicius foi sorteado e vetou Raquele; Davi foi sorteado e vetou Matteus.

Na votação do confessionário, Alane e Pizane empataram com quatro votos e o desempate ficou por conta do líder, Lucas Henrique. O professor de educação física decidiu por Pizane por ter mais contato com Alane do que com o baiano.

O terceiro indicado do paredão foi Davi, que foi escolhido por unanimidade pelos vetados da votação: Rodriguinho, Nizam, Juninho, Luigi, Raquele e Matteus.

A eliminação ocorre nesta terça-feira, dia 16.