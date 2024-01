BBB 24: Vanessa Lopes e Alane discutem sobre fofoca: 'Rivalidade feminina'

Vanessa Lopes e Alane conversaram sobre a fofoca envolvendo uma fala de Nizam sobre a tiktoker se olhar muito no espelho no BBB 24 (Globo). As sisters não chegaram a uma conclusão, e falaram sobre competição feminina.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após um comentário de Nizam sobre Vanessa Lopes se olhar muito no espelho, Alane também comentou o assunto. Este comentário chegou até a tiktoker, que não gostou de saber

Depois da formação do Paredão, no qual Vanessa Lopes votou em Alane, as sisters sentaram para conversar sobre o assunto.

"Fiquei muito magoada. Não sei sua intenção", disse a tiktoker.

"Aprendi uma lição muito importante, que é não ligar pro que o Brasil ou o povo daqui podem me julgar", afirmou Alane.

Vanessa disse que ficou chateada por imaginar que o comentário veio de Nizam, quem considerava seu aliado. Alane disse que imaginou que as duas fossem mais próximas no jogo.

"Você acabou de admitir que você achou que eu fosse imatura por olhar no espelho. Partiu de você", afirmou Vanessa.

"Talvez você tenha visto o lado ruim da coisa quando ninguém viu", afirmou a tiktoker.

"Não quero ter uma rivalidade feminina, porque isso já aconteceu na minha vida em outras vezes", reforçou Alane.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Beatriz, Davi ou Pizane? Resultado parcial Total de 390266 votos 32,83% Beatriz 35,71% Davi 31,46% Lucas Pizane Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 390266 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash