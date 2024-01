Vai rolar edredom? Quem entrou solteiro, enrolado ou casado no BBB 24

Depois de poucos dias de confinamento, já começam a surgir os primeiros "ships" do "BBB 24": Alane e Nizam entraram em clima de flerte, apesar de terem rompido a relação dias depois.

Nas redes sociais, o suposto interesse de MC Bin Laden na tiktoker Vanessa Lopes virou meme, enquanto outros espectadores torcem pela dupla Matteus e Anny. Mas esses romances são possíveis? Quem os brothers e sisters deixaram fora da casa?

Confira abaixo o status de relacionamento de todos os participantes dessa edição:

Alane: solteira

Alane, 24 Imagem: Divulgação: Globo

A sister de 24 anos entrou solteira no "BBB 24", mas destacou que ama flertar. Seu envolvimento com o brother Nizam é assunto no reality. Os dois já trocaram um selinho e dividiram a cama nos últimos dias.

Beatriz: solteira

Beatriz BBB 24 Imagem: Divulgação/TV Globo

A vendedora do Brás, de 23 anos, não tem namorado e confidenciou que é virgem.

Davi: namorando

Davi Brito disputa vaga no BBB 24 Imagem: Reprodução/Globo

Aos 21 anos, Davi namora com uma mulher que tem quase o dobro de sua idade. Ele falou ao gshow que tem seu primeiro relacionamento sério.

Deniziane: solteira

Deniziane foi primeira líder do BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Mãe de um menino de 2 anos, Anny está solteira. Sua irmã gêmea, Enny já brincou que as duas dividem o mesmo gosto por homens: "ela rouba meus namorados", brincou a moça, em vídeo publicado em 2020.

Fernanda: namorando

Fernanda também foi revelada no elenco de "pipocas" do BBB 24 Imagem: Divulgação/TV Globo

A confeiteira entrou no "BBB" namorando e tem um casal de filhos de relacionamentos anteriores.

Giovanna: solteira

Giovanna entrou pelo "puxadinho" do "BBB" Imagem: Reprodução/Globoplay

Mais um membro do Puxadinho, Giovanna não entrou comprometida; ela afirma que seu crush é o surfista Gabriel Medina.

Giovanna Pitel: namorando -- mas é aberto

Giovanna é a última participante do grupo "Pipoca" no BBB 24 Imagem: Divulgação/TV Globo

Aos 24 anos, ela está há dez anos com seu primeiro namorado. Os dois moram juntos e têm um relacionamento aberto.

Isabelle: solteira

Isabelle foi escolhida pelo público para entrar na casa Imagem: Reprodução/Globo

A manauara ficou solteira há pouco mais de um mês e afirma que gosta de relacionamentos sérios e longos.

Juninho: solteiro

Juninho no "BBB 24" Imagem: Reprodução/Globoplay

O brother, de 41 anos, já foi casado e tem uma filha de 20 anos, mas atualmente está solteiro.

Leidy Elin: solteira --mas não muito

Leidy Elin foi primeira pipoca anunciada para o BBB 24 Imagem: Divulgação/Rede Globo

A sister se disse solteira na entrevista para entrar, mas confessou em conversa com os colegas que "tem uma pessoinha fora" da casa.

Ela foi noiva por cinco anos, mas terminou o compromisso ao descobrir que foi traída.

Lucas Henrique: casado

Lucas Henrique Imagem: Reprodução/Globo

O professor de educação física é casado com a também professora Camilla. Eles são "pais" de dois cachorros vira-latas: Iúna e Dendê.

Lucas Luigi: casado

Lucas Luigi faz parte do "time dos casados" do BBB 24 Imagem: Divulgação/TV Globo

O carioca foi morar com a mulher, Hellena Claudia, um mês depois de conhecê-la. Eles estão juntos há seis anos e são pais de Dominic Sekani, de 3.

Lucas Pizane: namorando --mas não descarta affair

Lucas Pizane entrou namorando, mas aberto a affair Imagem: Divulgação/Globo

O brother de 22 anos confessou que deixou um relacionamento fora da casa, mas que isso não o impede de se interessar por outras pessoas: "estou comprometido, mas proibido é ainda mais gostoso".

Marcus Vinicius: solteiro

Marcus Vinicius entra solteiro no "BBB 24" Imagem: Divulgação/Globo

O comissário de bordo entra no "BBB 24" sem relacionamento fora da casa.

Matteus : solteiro

Matteus, 27, já ganhou fãs de sua amizade com Anny Imagem: Divulgação/Globo

O gaúcho de Alegrete se descreve como um homem de "bom coração, sensível e tranquilo". Aos 27 anos, ele está solteiro e mora com a avó.

Maycon: casado

Primeiro eliminado da temporada, Maycon foi defendido pela mulher Imagem: Divulgação/Globo

Primeiro eliminado do "BBB 24", o cozinheiro é casado há 15 anos.

MC Bin Laden: solteiro

Fãs brincaram com suposto interesse de MC Bin Laden na também camarote Vanessa Lopes Imagem: Reprodução/Globo

O cantor disse ao gshow em dezembro do ano passado que queria curtir a solteirice no Carnaval desse ano — mas, para isso, ele tem de sair antes de 13 de fevereiro.

Bin Laden também já disse que tem o sonho de ser pai e que acha a atriz Bruna Marquezine a mulher mais bonita do Brasil.

Michel: namorando

Michel sonha em fazer casamento se vencer o BBB Imagem: Reprodução/Globo

Entre os planos do professor de geografia caso ganhe o prêmio do reality está se casar com o namorado, Renato.

Nizam: solteiro

Nizam manifestou interesse em Alane desde início do reality Imagem: Reprodução/Globoplay

O brother entrou solteiro na casa e não escondeu seu interesse em Alane desde os primeiros dias de confinamento, apesar de já ter afirmado que "desistiu" da sister.

O paulista já chegou a ser noivo de uma amiga de infância, mas terminou o relacionamento de vez cinco meses antes de entrar no "BBB".

Raquele: noiva

Raquele é sócia do noivo em negócio no Espírito Santo Imagem: Reprodução/Globo

A estudante de engenharia mecânica é sócia do noivo, com quem está há sete anos, em um delivery de açaí.

Rodriguinho: casado

Rodriguinho assumiu novo namoro em 2021 Imagem: Divulgação/TV Globo

O ex-vocalista dos Travessos é casado com a modelo e fotógrafa Bruna Amaral, com quem assumiu o relacionamento em 2021, poucos meses depois de se separar da cantora Nanah Damasceno. Eles se conheceram no Instagram.

Thalyta: solteira

Thalyta, do "BBB 24" Imagem: Reprodução/Globo

A advogada, escolhida pelos participantes entre os membros do "puxadinho", entra na casa sem compromisso.

Vanessa Lopes: solteira

Vanessa Lopes se disse "criteriosa" nas relações Imagem: Divulgação/TV Globo

Ex-affair de famosos como Gabriel Medina, Vanessa entrou solteira no "BBB" e se disse muito "criteriosa" com relacionamentos, em entrevista ao gshow.

Ela já afirmou que a sister Giovanna, do Puxadinho, faz seu tipo, mas que não pretende ter romances na casa.

Vinicius Rodrigues: solteiro

O atleta Vinicius Rodrigues nunca namorou Imagem: Divulgação/TV Globo

Aos 29 anos, o atleta paralímpico disse na entrevista para o programa que nunca namorou. Ele tem uma filha, de 7 anos.

Wanessa Camargo: namorando

Retomada de namoro com Dado Dolabella virou notícia na vida de Wanessa Camargo Imagem: Divulgação/TV Globo

A cantora reatou o relacionamento com Dado Dolabella em 2022, 20 anos depois de os dois terminarem um namoro de juventude. Antes, ela foi casada com o empresário Marcos Buaiz por 15 anos.

Yasmin Brunet: solteira --mas com suposto affair secreto

Yasmin Brunet está oficialmente solteira desde separação de Medina Imagem: Reprodução/Globo

A modelo não assume um relacionamento desde o fim de seu casamento com Gabriel Medina, em 2022. Pouco antes do confinamento ela viveu um romance rápido com MC Daniel e, agora, é centro de boatos sobre um affair com o goleiro reserva do Corinthians, Carlos Miguel.

A assessoria de Yasmin negou a informação, divulgada na imprensa depois do início do reality.