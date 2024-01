Emparedados pedem para continuar no BBB 24; veja suas defesas

Beatriz, Davi e Pizane estão no terceiro Paredão do BBB 24 (Globo). Saiba a defesa de cada um deles.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O líder Lucas indicou Beatriz ao Paredão; Pizane foi o indicado pela casa, após empate de votos com Alane, e Davi foi indicado pelos seis brothers vetados por sorteio feito anteriormente.

Beatriz pediu apoio às cidades de seus brothers colegas: "Brasil, peço perdão aqui se estou fazendo alguma coisa que tá magoando vocês. Eu sinto vocês aqui. Olha nos meus olhos. Eu não consigo ver vocês, mas eu sinto no meu coração. Eu tô muito feliz. Não sei explicar minha felicidade, eu só sei sentir minha alegria. Eu quero pedir pro meu Brás, pra minha Bahia, pro meu Guarulhos, Feira de Santana, Capim Grosso, Mairi, Várzea da Roça, Praça 8, Cecap... Tudo junto, é o Brasil do Brasil. Por favor, confio em vocês. Se achar que eu mereço, deixa eu ficar."

Davi, emparedado pela segunda vez, ressaltou suas qualidades de jogador: "Querem me eliminar do Big Brother Brasil 2024 porque eu tenho o potencial de um grande jogador dentro da casa. Sei me posicionar, sei separar as coisas. Sei o tempo de brincar, o tempo de dar risada, o tempo de falar sério. E não vejo nada de incomum, nada de mais dentro da casa que faça eles terem essa repudia de mim. Mas eu me acho um grande jogador, é por isso que eles querem me eliminar dentro da casa. Mas eu vou estar aqui pra jogar, bater de frente. Se precisar, é isso aí. O pau vai torar."

Pizane diz que segue aprendendo: "Entrei aqui com um sonho. Falei que não ia falar coisas, não ia fazer coisas, que ia ter posicionamentos, mas aqui dentro eu vi que era tudo o contrário. Acho que tô aqui de peito aberto, tô errando, tô tentando corrigir o que vejo que tá errado e acho que tá sendo tudo muito sincero aqui. Tô aprendendo junto, acho que as pessoas estão vendo. E se acharem que eu mereço continuar, pro que eu tenho a oferecer, esse carinho aqui, eu queria pedir ajuda de todo mundo pra que eu continuasse no jogo".

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Beatriz, Davi ou Pizane? Resultado parcial Total de 390220 votos 32,83% Beatriz 35,70% Davi 31,47% Lucas Pizane Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 390220 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash