Alane afirma ter percebido 'red flags' em Nizam no BBB 24: 'Só vai piorar'

Alane e Deniziane falaram sobre o comportamento de Nizam no BBB 24 (Globo). A bailarina, que estava próxima do brother na primeira semana de confinamento, disse que viu 'red flags' no paulistano.

O que aconteceu

Alane comentou que Nizam disse o que ela deveria fazer, apontando para sua cara, e que isso a levava a relembrar relacionamentos abusivos de seu passado.

"Foi uma coisa que eu aprendi dos relacionamentos abusivos que eu tive, que é pegar essas 'red flags', essas chamadas bandeiras vermelhas", disse ela. "Tipo, 'Ele fez isso agora? Isso só tende a piorar'", completou.

Deniziane comentou o assunto. "Vendo de fora, ele não parece... Ele tá dando indícios", disse a sister.

