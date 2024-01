Adriane Galisteu faz topless e posa só de calcinha em quarto de hotel; veja

Adriane Galisteu, 50, encantou os seguidores nas redes sociais ao posar de topless com bumbum para cima no quarto de hotel, na Suíça.

O que aconteceu

Apresentadora dispensou o sutiã e clicou a si mesma usando apenas uma calcinha branca. No registro, compartilhado nos stories do Instagram, a artista surge deitada na cama de um hotel no país europeu, com o bumbum para cima.

Galisteu está de viagem pela Europa na companhia do marido, Alexandre Iodice, e do filho do casal, Vittorio.

Antes de irem à Suíça, eles foram esquiar na França e a apresentadora chegou a levar um tombo na neve.