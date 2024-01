Yasmin 'velha' e corpo 'largado': as polêmicas de Rodriguinho no BBB 24

Na primeira semana de confinamento no BBB 24, Rodriguinho fez algumas declarações que foram consideradas machistas e xenofóbicas em relação a alguns colegas de jogo.

O que aconteceu

Durante interação com Bin Laden, ao ser questionado se cuida de afazeres domésticos, como lavar louça, ele falou que tem empregadas. "Tem as 'nêga' la para limpar os bagulhos pra mim. Minhas empregadas... Mas, se precisar, eu faço".

Rodriguinho debochou de Isabelle e afirmou que sister "só fala" em boi-bumbá. "Ela só fala isso, só canta música do boi-bumbá". Músicos repudiaram a fala do pagodeiro.

Ao comentar desmaio de Alane na noite de sábado (13), Rodriguinho minimizou. "Não dá para eu me preocupar com a menininha [Vanessa Lopes] que está p*ta porque falaram que ela se olha no espelho. Não dá pra eu me preocupar com o Nizam que está p*to porque a menina [Alane] desmaiou ali. Ah, vá cagar no mato! Tudo fica gigante. Meu Deus, quando ela caiu... Meu Deus, parecia o C.S.I.! Gente, mas ela só deu uma desmaiadinha ali!".

Rodriguinho criticou letra da música por conter palavrão. "Eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra bate o p* na minha cara. Nada para mim vai ser legal". Posteriormente, a mãe da cantora, Silvana, rebateu o pagodeiro e disse que ele gosta de "bater em mulher".



Durante conversa com Nizam, Rodriguinho fez comentários sobre o corpo e a beleza de Yasmin Brunet. Após Nizam dizer que a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho", o cantor falou que a famosa "já foi melhor".

"Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo!", afirmou o pagodeiro, que também fez piada com a compulsão alimentar da famosa.

Nas redes sociais, Rodriguinho foi chamado de machista. A mãe de Yasmin, Luiza Brunet, detonou a postura dos brothers e, em referência a Rodriguinho, citou o caso de agressão envolvendo a ex-esposa do cantor. Quem também criticou o pagodeiro foi Gretchen, que o chamou de "boçal, machista e preconceituoso".

Em outro declaração polêmica, Rodriguinho foi acusado de xenofobia em relação a Davi, seu desafeto na casa. O cantor debochou do brother e afirmou que ele "não tem nada" a não ser o fato de ser "só um cara comum da Bahia". No Instagram, Gil do Vigor repudiou a fala do cantor, a quem chamou de "macho escroto".

Rodriguinho debochou de Wanessa Camargo. Em conversa com seus aliados, o artista afirmou que considera a cantora "uma incógnita" dentro do reality, porque ela, supostamente, não se posiciona sobre votos. "A Wanessa é igual bumbum de bebê, meu velho. Você não sabe quando a m*rda vai sair. Fede!", declarou.

Rodriguinho também analisou o próprio jogo. O cantor disse acreditar que, devido ao fato de ser famoso, é "estratégico" se aliar a ele, porque seus fãs vão defender que jogar ao seu lado no programa.