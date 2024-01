Yasmin sobre falas machistas no BBB 24: 'Igual a falar de saia curta'

Yasmin Brunet analisou os comentários machistas feitos por Rodriguinho e Nizam sobre o seu corpo no BBB 24. A modelo conversou sobre o assunto com Wanessa Camargo e Giovanna Pitel.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Nizam, Rodriguinho e Vinícius comentaram sobre o corpo de Yasmin Brunet. Nizam disse que a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho". Vinícius disse não gostar de loiras, já Rodriguinho afirmou que Yasmin "já foi melhor".

Lucas Pizane também estava no momento da conversa. O músico ficou calado sobre os comentários e, mais tarde, contou sobre o ocorrido para Yasmin.

Ciente dos comentários, Yasmin conversou com Wanessa e Pitel sobre o assunto. Ela ficou desconfortável com as falas dos brothers.

A modelo comparou os comentários com outras situações machistas encaradas por mulheres na sociedade. "Acompanham o mesmo pensamento: 'Eu fiz isso porque ela estava com saia curta'. No fundo é a mesma coisa", disse.

Pitel concordou com o posicionamento da sister. "E não tem nada a ver. Você [homem] que me deve respeito, independente do que eu estiver vestindo", argumentou.

