Wanessa confessa crise de pânico após desmaio de Alane: 'Passei por isso'

Wanessa Camargo revelou já ter tido crise de pânico em conversa com Alane no BBB 24. A cantora tentava confortá-la após a bailarina desmaiar durante papo com Nizam.

O que aconteceu

A filha de Zezé Di Camargo contou sua experiência com crises de pânico. "Eu tive a primeira crise com 21 anos. Lidei com ela, tomei a medicação e voltei a ter durante a pandemia."

Wanessa, então, explicou que decidiu não tomar novamente a medicação e fazer o tratamento com terapia. Alane ouviu atentamente os conselhos da sister.

A cantora se disponibilizou para conversar com a bailarina. Para Wanessa, discutir o ocorrido com quem tem experiência iria ajudar Alane.

"Já passei muito por isso e só quem tem consegue entender. É inexplicável porque parece que é como se você perdesse toda a razão e teu corpo entrasse em um redemoinho."

Wanessa Camargo para Alane no BBB 24

