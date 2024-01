Wanessa Camargo admite não conhecer músicas de Ludmilla após show no BBB 24

Wanessa Camargo contou a Rodriguinho que não conhece as músicas de Ludmilla, após show da cantora carioca no BBB 24 (Globo). Ao consolar o pagodeiro, que estava chorando, a cantora falou sobre seus sentimentos na casa.

O que aconteceu

Rodriguinho estava chorando na sala e Wanessa foi consolar o cantor, que estava cansado.

Os dois e Yasmin Brunet comentaram sobre o choque de gerações: "Já estou sentindo o choque geracional. Estão me excluindo das conversas", disse Wanessa.

"Eu estava me sentindo péssima, porque eu queria cantar as músicas, eu queria prestigiar, mas eu não sei. Só conheço aquela 'É hoje'", afirmou Wanessa sobre o show de Ludmilla.

