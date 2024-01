Virgínia e Zé Felipe terão árvore centenária de R$ 35 mil em nova mansão

Virgínia publicou hoje (14) um novo vídeo detalhando a construção da nova mansão. Na gravação, Virgínia revelou que a casa vai contar com uma árvore centenária.

"Ali vai vir uma centenária, uma árvore. Uma oliveira de cem anos", afirmou a influencer, apontando para o local no jardim em que a árvore estará.

O que aconteceu

Árvore de luxo. De acordo com ofertas na internet, como do site MF Rural, o preço de uma oliveira dessa idade fica na faixa de R$ 35 mil, porém, pode atingir até R$ 100 mil dependendo da condição da planta e da idade dela.

Lareira, ofurô, sauna. No vídeo, a influencer deu um tour completo de como está indo à construção da mansão - mostrando a grande seção externa da casa, que irá contar com uma grande lareira, um ofurô para até 14 pessoas e uma sauna.

"Resumindo, até hoje não temos o estúdio do Zé". A influencer também revelou que, no setor de baixo da casa, estará o estúdio para que o cantor Zé Felipe grave suas músicas, trazendo compositores e com acústica própria - no entanto, ele contratou uma equipe diferente e, até hoje, não construíram o espaço.