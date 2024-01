Vanessa Lopes critica Alane após treta com Nizam: 'Maldade de mulher'

Vanessa Lopes continua repercutindo a treta do espelho com Nizam no BBB 24 e, agora, a tiktoker disse ter visto "maldade" de Alane em relação a ela.

O que aconteceu

Durante conversa com outros brothers no quarto Gnomo, Lopes disse que Alane passou para ela a informação de forma equivocada. "O foco é: ela viu que eu estava magoada com a situação, que ela sabia que tinha saído da boca dele, que ela interpretou de forma equivocada, porque não foi a forma como ele falou. Ela distorceu o que ele falou. 'Não, porque eu vi dessa forma".

Vanessa ponderou que fala de Nizam sobre ela se olhar muito no espelho foi "sem maldade", mas que a bailarina deu outra conotação. "Ela passou uma coisa que ele disse sem maldade, ela interpretou na maldade".

Fernanda questionou se foi "tipo maldade de mulher", e Lopes respondeu: "Maldade de mulher para mim, querendo me pagar de louca".

A treta teve início após Nizam dizer que não acha genuína as atitudes de Lopes no reality, porque ela fica "olhando pro espelho", como se estivesse encenando ou roteirizada. A conversa chegou aos ouvidos da tiktoker por meio de outras pessoas, entre as quais Alane, e acirrou os ânimos entre Vanessa e Nizam. Neste domingo (14), os dois conversaram e a influenciadora passou a criticar a bailarina pela confusão.

