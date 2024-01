Vanessa Lopes cobra atitude de brother após fofoca: 'Fala na minha cara'

Vanessa Lopes seguiu desabafando com MC Bin Laden sobre comentários de Nizam após a festa do BBB 24 (Globo). A influenciadora não aceitou o fato de o motoboy não ter conversado com ela.

O que aconteceu

Vanessa reclamou que Nizam não a procurou para conversar. Apesar de o brother saber que a influenciadora descobriu sobre seus comentários, ele não foi se explicar para ela.

A jovem disparou contra Nizam. "Fala na minha cara. Não fica falando para os outros para ver se eu pesco. Quero que fale na minha cara, não quero pescar. Não veio até agora me falar. Todo mundo da casa já sabe e a pessoa não vem falar para mim, é só falar."

A influenciadora cobrou que o motoboy peça desculpas a ela. "Por que a pessoa só não vem falar: fui eu, desculpa, é o jogo, não achei que fosse te afetar tanto esse negócio do espelho, não pensei", completou.

Anteriormente, Vinicius revelou para Bin Laden o comentário de Nizam sobre Vanessa e o espelho. O funkeiro, então, contou a fofoca para a tiktoker.

A fofoca sobre o comentário se espalhou para os outros participantes da casa. Nizam chegou a chorar ao descobrir o tamanho da confusão.

