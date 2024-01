Vanessa acusa Nizam de provocações: 'Eu poderia ter desmaiado também'

Após se desentenderem ontem, Nizam e Vanessa Lopes tiveram uma longa conversa hoje no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Vanessa disse que, após saber que Nizam a tinha criticado por se olhar demais no espelho, sentiu que os brothers passaram a provocá-la : "Todo lugar onde eu estava indo, vocês estavam falando de espelho. No quarto, estavam falando de espelho. Vou tomar banho, estavam falando de espelho".

: "Todo lugar onde eu estava indo, vocês estavam falando de espelho. No quarto, estavam falando de espelho. Vou tomar banho, estavam falando de espelho". O brother rebateu que espelho "é o que mais tem na casa" , e Vanessa insistiu: "Exato! Pensa, Nizam. E você falando: 'Porque o espelho dá um panorama. Ninguém estava falando de espelho, e agora todo mundo está falando de espelho".

, e Vanessa insistiu: "Exato! Pensa, Nizam. E você falando: 'Porque o espelho dá um panorama. Ninguém estava falando de espelho, e agora todo mundo está falando de espelho". Nizam alegou que a sister "foi muito longe", ao que ela concordou: "Eu fui longe, mas alguém pilhou. Enfim... tô magoada, tô triste".

A culpa é da Alane?

Vanessa, então, criticou Alane por não ter avisado Nizam que ela estava se sentindo mal . "Por vocês estarem próximos e ela ter visto a minha dor, sabendo que a conversa partiu de você".

. "Por vocês estarem próximos e ela ter visto a minha dor, sabendo que a conversa partiu de você". "Foi isso que ela fez ontem. Eu pedi que não tivesse leva-e-traz", garantiu o brother.

Vanessa, então, acusou Nizam de estar tentando fazê-la passar por "louca" . "Você está querendo me pagar de louca. Ela viu que eu estava machucada por algo que você criou. Ela devia ter virado pra você, como uma pessoa que está muito próxima, e falado: 'A Vanessa está mal'. Vocês já tinham tempo de ter conversado. Por que ela não conversou com você?".

. "Você está querendo me pagar de louca. Ela viu que eu estava machucada por algo que você criou. Ela devia ter virado pra você, como uma pessoa que está muito próxima, e falado: 'A Vanessa está mal'. Vocês já tinham tempo de ter conversado. Por que ela não conversou com você?". Ela se queixou e disse que também poderia ter perdido a consciência, como Alane . "Eu me tremi inteira. Estava com medo de você. A minha pressão também abaixou, eu poderia ter desmaiado também".

. "Eu me tremi inteira. Estava com medo de você. A minha pressão também abaixou, eu poderia ter desmaiado também". Nizam então relatou a conversa que teve com Alane , na qual a paraense percebeu Vanessa triste e disse que poderia ser porque a sister ouviu "algo de espelho". Nizam disse que chorou de angústia, e que Alane alegou ter se sentido uma péssima amiga. Ele contou que a sister que queria expor para Vanessa o que aconteceu. Nizam falou que ela poderia fazer o que seu coração mandasse: "Eu posso parecer um macho escroto na aparência, mas eu não sou!".

, na qual a paraense percebeu Vanessa triste e disse que poderia ser porque a sister ouviu "algo de espelho". Nizam disse que chorou de angústia, e que Alane alegou ter se sentido uma péssima amiga. Ele contou que a sister que queria expor para Vanessa o que aconteceu. Nizam falou que ela poderia fazer o que seu coração mandasse: "Eu posso parecer um macho escroto na aparência, mas eu não sou!". "Eu tenho noção que posso ter criado uma fanfic louca. Mas isso partiu de alguém e foi bom pra mim. Levei um tapa na cara, porque a única pessoa que eu estava contando para me proteger era você. Eu teria cagado para ela [Alane]. Eu estou acostumada com isso acontecendo com mulher", afirmou Vanessa.

