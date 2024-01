Trabalho na Otan? Entenda a nova teoria da conspiração sobre Taylor Swift

O nome de Taylor Swift, 34, foi envolvido em uma nova teoria da conspiração: a de que a cantora trabalha para a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em nome do governo dos Estados Unidos.

O que aconteceu

O jornalista Jesse Waters, da Fox News, afirmou, sem nenhuma prova, que Taylor estaria envolvida em um "plano da Otan" contra a desinformação. "Há cerca de quatro anos, o núcleo de operações psicológicas do Pentágono tentou transformar Taylor Swift em um ativo. De qual tipo? Um para combater desinformação on-line", disse ele na última terça-feira (9).

Jesse mostrou um clipe de 2019 da Otan, em que uma pessoa cita a influência da cantora e diz que ela pode ser uma aliada na mudança de comportamentos. O jornalista questiona se Taylor seria "a face visível de uma agenda política". "Afinal, quando ela posta um link para que as pessoas se registrem nas votações, milhares de jovens fãs, repentinamente, se alistam para votar. Eu me pergunto quem da Casa Branca chegou até ela".

Ele ainda questiona o sucesso da artista. "Eu gosto da música dela, ela é boa. Mas você nunca se questionou como ou por que ela explodiu dessa forma?"

Em resposta, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos classificou as falas de Jesse como ˜teoria da conspiração". O Pentágono usou uma música de Taylor, "Shake it Off", para ironizar os comentários do jornalista. Em nota, o órgão afirmou: "As for this conspiracy theory, we are going to shake it off". A fala pode ser traduzida como: "Quanto a essa teoria da conspiração, nós vamos livrar dela".