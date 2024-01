Thalyta é a segunda eliminada do BBB 24 com 22,71% dos votos

Thalyta foi a segunda eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 22,71% dos votos na disputa contra Davi e Juninho, que receberam 52,15% e 25,14%, respectivamente.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No total, o Paredão recebeu 7.892.278 votos.

Davi

Média: 52,15%

Voto Único: 60,76%

Voto da Torcida: 43,54%

Juninho

Média: 25,14%

Voto Único: 19,64%

Voto da Torcida: 30,64%

Thalyta

Média: 22,71%

Voto Único: 19,60%

Voto da Torcida: 25,82%

Discurso

Antes de anunciar a eliminação, Tadeu fez seu tradicional discurso.

"Paredão do Puxadinho. 25 pessoas na casa e o Paredão inteiro formado por integrantes daquele grupo que precisou viver uma etapa a mais para entrar no BBB. (...) Se Davi e Thalyta vencem a disputa, é a celebração do dia 24 de agosto. Os dois nasceram no mesmo dia. Se Davi e Juninho ficam, é a celebração dos profissionais do asfalto. Um motoboy e outro motorista de aplicativo. Se Juninho e Thalyta ficam, o que une os dois é um desentendimento."

"Mas isso não vai acontecer, quem deixa o BBB 24 é você, Thalyta", decretou.

Ela se despediu dos participantes na sala e brincou: 'Gente, não vou abraçar todo mundo'.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Thalyta no segundo Paredão? Resultado parcial Total de 162 votos 23,46% Embate com Juninho 1,23% Ter vindo do puxadinho 61,11% Não ter aparecido no jogo 14,20% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 162 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash