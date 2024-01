Rodriguinho faz piada com compulsão alimentar de Yasmin: 'Vai sair rolando'

Rodriguinho fez piada com a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no BBB 24. A dupla de artistas conversou sobre o assunto em bate-papo no quarto do Líder.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Rodriguinho e Yasmin estavam no quarto do Líder com Wanessa e Lucas Pizane. O cantor conversou separadamente com a modelo.

Em tom de brincadeira, Rodriguinho mencionou a compulsão alimentar de Yasmin no reality. "Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí você vai sair rolando aqui da casa."

Ao ouvir a piada, Yasmin apenas sorriu. "Eu sei", respondeu a modelo, escondendo o rosto com as mãos em seguida.

O ex-vocalista do grupo Os Travessos continuou a piada. "Cuidado com essa compulsão aí. Foi amiga de todo mundo, toda chique. Na hora de ser minha amiga vai sair rolando?".

BBB 24 - enquete UOL: Rodriguinho e Nizam tiveram falas machistas sobre o corpo de Yasmin Brunet? Resultado parcial Total de 6849 votos 62,39% Sim 37,61% Não Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6849 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash