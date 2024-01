Rodriguinho diz se sentir 'tomando lugar' de alguém no BBB: 'Eu tenho tudo'

Rodriguinho desabafou sobre a diferença que percebe entre eles e os demais participantes do BBB 24 (TV Globo).

No Quarto do Líder, ele disse que se sente um impostor competindo com pessoas menos favorecidas que ele. Ele citou a empolgação de alguns participantes durante uma ação patrocinada, onde cada brother podia escolher um produto para ganhar em uma lista com itens pré-selecionados.

Rodriguinho: "Juro por Deus: as coisas que eu tenho visto aqui, eu fico com vergonha de mim. Eu vi que, mano, o que eu vou escolher daquela lista? Eu tenho tudo daquela lista".

Rodriguinho: "E eu pensei em escolher um bagulho pra dar de presente para alguém. Mas, ao mesmo tempo que eu escolho um presente para dar para alguém, eu vejo gente que aperta o botão [do item escolhido] já dançando numa felicidade! Eu me sinto um m*rda".

Rodriguinho: "Juro, ontem eu estava mal, porque eu falei: 'Mano, sou uma fraude do c*ralho'. Porque eu me sinto tomando o espaço de alguém. Alguém podia estar aqui ganhando isso".

