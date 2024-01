Rodriguinho diz que Alane 'só deu uma desmaiadinha': 'Tudo fica gigante'

Rodriguinho reclamou que as intrigas do BBB 24 (TV Globo) estariam tomando proporções desproporcionais.

No Quarto do Líder, ele se queixou com Lucas Pizane e Matteus.

Rodriguinho: "Eu estou de saco muito cheio. Já não estou mais conseguindo disfarçar. Não tenho paciência. Se tem uma coisa que eu prezo na minha vida é o meu tempo, e o meu tempo está sendo desperdiçado com m*rda. Só que, aqui, a gente só tem m*rda".

Rodriguinho: "Eu sei que não dá para eu me preocupar com meu filho, se meus gatos estão bem. Só que também não dá para eu me preocupar com a menininha [Vanessa Lopes] que está p*ta porque falaram que ela se olha no espelho. Não dá pra eu me preocupar com o Nizam que está p*to porque a menina [Alane] desmaiou ali. Ah, vá cagar no mato! Tudo fica gigante. Meu Deus, quando ela caiu... Meu Deus, parecia o C.S.I.! Gente, mas ela só deu uma desmaiadinha ali!".

