Rodriguinho diz não lavar louça fora do BBB: 'Tem nêga pra limpar pra mim'

Rodriguinho contou que, fora do BBB 24 (TV Globo), não costuma realizar tarefas domésticas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Rodriguinho lavava louça na cozinha VIP quando comentou que não tem o hábito de fazer isso em sua própria casa. Ele disse deixar a sujeira para suas empregadas.

MC Bin Laden: "O Líder lavando louça?".

Rodriguinho: "E não é a primeira vez não, tá? Lavei toda a louça ontem. Panela e o c*ralho".

MC Bin Laden: "Você é preguiçoso na sua casa?".

Rodriguinho: "Eu sou, mas tem as 'nêga' lá para limpar os bagulhos pra mim. Minhas empregadas. Mas... Se precisar, eu faço".

Bin: Você é preguiçoso na sua casa ?

Rodriguinho: Eu sou ,mas tem as "nega" pra fazer os bagulho pra mim né !



🤮



O #Bbb24 conseguiu colocar a pior pessoa com todos os tipos de esteriótipos ruins possíveis -- Dalila 🥬🦁 (@edvadalila) January 14, 2024

Rodriguinho disse que mesmo sendo líder, lavou as louças: "Nunca lavei tanta louça, tenho duas empregadas em casa." #BBB24 pic.twitter.com/YMd5pChl2e -- emer (@emerzou) January 14, 2024

rodriguinho reclamando de lavar a louça porque na casa dele tem duas empregadas, ai olha, já me encheu a paciência -- brehᵈᵖᶜ ✠ 🌞 (@borboleticiaaa) January 14, 2024

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Davi, Juninho ou Thalyta? Enquete encerrada Total de 252854 votos 34,64% Davi 34,60% Juninho 30,77% Thalyta Votar de novo Total de 252854 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash