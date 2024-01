Margrethe 2ª ilustrou Senhor dos Anéis e é conhecida como 'rainha cinzeiro'

Após anunciar sua abdicação de surpresa no Ano-Novo, a rainha Margrethe 2ª, 83, deixa hoje o trono da Dinamarca.

Última rainha reinante do mundo desde a morte de Elizabeth 2ª, Margrethe é conhecida por sua afinidade com as artes e seu apreço por cigarros sem filtro. Saiba mais sobre ela:

Quem é a rainha Margrethe 2ª?

Margrethe 2ª assumiu o trono aos 31 anos. Prima e amiga de Elizabeth 2ª, Margrethe é irmã da rainha Anne-Marie da Grécia e da princesa Benedikte da Dinamarca. Ela passou 52 anos no poder e, agora, cederá o trono ao filho mais velho, o ex-playboy e polêmico príncipe Fredrik.

A rainha Margrethe 2ª ficou conhecida como 'rainha cinzeiro' por seu hábito de fumar Imagem: Keystone/Getty Images

Monarca fumava 60 cigarros por dia e ganhou apelido de "rainha cinzeiro". Margrethe adorava cigarros sem filtro Karelia, importados da Grécia, desde a juventude. Após passar por uma grande cirurgia nas costas em 2023, supostamente parou de fumar.

Ela contrariou o marido, que queria um título mais alto e guardou mágoa até a morte. Ela se casou em 1967 com o então diplomata Henri Marie, que se tornou príncipe Henrik após a cerimônia. Conhecido na imprensa como o "membro da realeza mais mal-humorado", Henrik fez questão de fazer público seu descontentamento com o título de príncipe consorte, que recebeu após a coroação da mulher. Em 2017, ele disse que não queria ser enterrado ao lado da mulher em razão disso, e realmente não foi sepultado no memorial encomendado por Margrethe na Catedral de Roskilde.

Dona de forte veia artística, Margrethe impressionou Tolkien ao ilustrar a versão dinamarquesa de "O Senhor dos Anéis" e já trabalhou em filmes e peças. Em 2021, a rainha "colocou a mão na massa" e trabalhou como cenógrafa e figurinista no filme "Ehrengard: A Ninfa do Lago", da Netflix. Ela também já trabalhou como figurinista e tradutora de peças de teatro, estudou arqueologia e é fluente em outros quatro idiomas: inglês, francês, sueco e alemão. Estilosa, também se expressa por meio de suas roupas supercoloridas.

Margrethe também desagradou a família ao retirar títulos de alguns de seus netos em 2022. A rainha decidiu que os filhos do caçula Joachim não teriam mais os títulos reais de príncipes e princesas e se tornariam condes e condessas. A medida, segundo ela, foi tomada para modernizar a monarquia e liberar os netos das obrigações com a Coroa. Joachim, no entanto, criticou publicamente a decisão da mãe, que pediu desculpas, mas não recuou.

A Dinamarca é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Eu jamais flertei com a ideia de colocar meu casamento acima do trono. Rainha Margrethe 2ª no livro "Queen in Denmark"

Ela está me fazendo de bobo. [...] Se ela quer que eu seja sepultado ao lado dela, tem que me tornar rei consorte. Fim. Eu não me importo. Príncipe Henrik, em entrevista de 2017