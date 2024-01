Preta Gil mostra cabelo sem mega hair após tratamento contra câncer

Preta Gil estrea seu novo mega hair hoje (14).. Além disso, no entanto, a cantora também mostrou como estava seu cabelo real, por baixo do aplique, após o fim de seu tratamento contra câncer no intestino.

"Para quem me perguntou, esse é meu cabelo sem aplique", escreveu Preta no stories de seu cabelo real, que parece estar na altura do ombro e repicado.

O que aconteceu

"Caiu muito, mas, não fiquei careca". Na publicação mostrando seu novo aplique, a filha de Gilberto Gil revelou que, durante o tratamento oncológico, não perdeu todo seu cabelo, porém, ele caiu muito.

"Sim, meu cabelo caiu muito durante o tratamento, mas, não fiquei careca. Sobraram uns fios que me permitiram pôr o aplique", explicou Preta: "A perda de cabelo mexe muito com nós mulheres em tratamento oncológico, mas, cabelo cresce, o que importa é a cura!".

Bloco da Preta. A cantora também anunciou, recentemente, que seu bloco de Carnaval acontecerá esse ano, no Rio de Janeiro, com participação especial de Pabllo Vittar, a quem Preta chama de "filhota".

Último procedimento. Em dezembro do ano passado, Preta anunciou o fim de seu tratamento contra o câncer no instestino, o qual batalhou durante 2023.

"Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu", afirmou na época.